Snapdragon 4 Gen 1 против Dimensity 1080
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 (с графикой Adreno) и MediaTek Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
Преимущества MediaTek Dimensity 1080
- На 30% выше частота процессора (2600 против 2000 МГц)
- Набирает больше (на 29%) баллов в AnTuTu 9 – 495K vs 384K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|113829
|132821
|GPU
|92314
|134589
|Memory
|68007
|98235
|UX
|110869
|130803
|Total score
|384471
|495726
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 1080 +32%
813
Multi-Core Score
1851
Dimensity 1080 +23%
2278
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 4 Gen 1 и Dimensity 1080
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A78
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|6 нм
|6 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno
|Mali-G68 MC4
|Архитектура
|Adreno
|Valhall 2
|Вычислительных блоков
|-
|4
|Шейдерных блоков
|-
|64
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 2.2
|UFS 2.2, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП
|1x 200МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X51
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2022 года
|Октябрь 2022 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|SM4375
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
|Сайт MediaTek Dimensity 1080
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