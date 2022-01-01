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Snapdragon 4 Gen 1 против Dimensity 1080

Snapdragon 4 Gen 1
VS
Dimensity 1080
Snapdragon 4 Gen 1
Dimensity 1080

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 (с графикой Adreno) и MediaTek Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
Преимущества MediaTek Dimensity 1080
  • На 30% выше частота процессора (2600 против 2000 МГц)
  • Набирает больше (на 29%) баллов в AnTuTu 9 – 495K vs 384K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 4 Gen 1
vs
Dimensity 1080

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 4 Gen 1
384471
Dimensity 1080 +29%
495726
CPU 113829 132821
GPU 92314 134589
Memory 68007 98235
UX 110869 130803
Total score 384471 495726
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 4 Gen 1 и Dimensity 1080

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A78
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2600 МГц
Набор инструкций - ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 6 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno Mali-G68 MC4
Архитектура Adreno Valhall 2
Вычислительных блоков - 4
Шейдерных блоков - 64
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 2.2 UFS 2.2, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП 1x 200МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Snapdragon X51 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2022 года Октябрь 2022 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SM4375 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 Сайт MediaTek Dimensity 1080

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