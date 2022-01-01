Exynos 1280 против Dimensity 1080
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1280 (с графикой Mali-G68) и MediaTek Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
47
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
37
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
89
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
54
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1280
- Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
Преимущества MediaTek Dimensity 1080
- Набирает больше (на 22%) баллов в AnTuTu 9 – 495K vs 406K
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
- На 8% выше частота процессора (2600 против 2400 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|116214
|132821
|GPU
|116279
|134589
|Memory
|75097
|98235
|UX
|100757
|130803
|Total score
|406403
|495726
GeekBench 5
Single-Core Score
733
Dimensity 1080 +11%
813
Multi-Core Score
1876
Dimensity 1080 +21%
2278
3DMark
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|13 FPS
|-
|Score
|2287
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1280 и Dimensity 1080
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|5 нм
|6 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G68
|Mali-G68 MC4
|Архитектура
|Valhall 2
|Valhall 2
|Частота GPU
|1000 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|4
|4
|Шейдерных блоков
|48
|64
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.2, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП
|1x 200МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2022 года
|Октябрь 2022 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|S5E8825
|-
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1280
|Сайт MediaTek Dimensity 1080
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