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Exynos 1280 против Dimensity 8100

Exynos 1280
VS
Dimensity 8100
Exynos 1280
Dimensity 8100

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1280 (с графикой Mali-G68) и MediaTek Dimensity 8100 (Mali-G610 MC6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 8100
  • Набирает существенно больше (на 81%) баллов в AnTuTu 9 – 788K vs 434K
  • На 19% выше частота процессора (2850 против 2400 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1280
vs
Dimensity 8100

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1280
434723
Dimensity 8100 +81%
788287
CPU 122472 181064
GPU 121866 303347
Memory 75491 151816
UX 113308 144773
Total score 434723 788287
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 1280
1879
Dimensity 8100 +103%
3808

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Exynos 1280
2287
Dimensity 8100 +148%
5677
Stability 99% 96%
Graphics test 13 FPS 33 FPS
Score 2287 5677

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 77 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 60 FPS
[Ultra]
Fortnite - 26 FPS
[High]
Shadowgun Legends - 74 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 98 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 57 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 59 FPS
[Ultra]
Смартфон - OnePlus Ace
1080 x 2412
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1280 и Dimensity 8100

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2850 МГц
Набор инструкций - ARMv8.2-A
Техпроцесс 5 нм 5 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 Mali-G610 MC6
Архитектура Valhall 2 Valhall 3
Частота GPU 1000 МГц -
Вычислительных блоков 4 -
Шейдерных блоков 48 -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 51.2 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП 1x 200МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 200 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2022 года Март 2022 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели S5E8825 -
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1280 Сайт MediaTek Dimensity 8100

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