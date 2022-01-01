Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 9810 vs Exynos 1280 – что лучше?

Exynos 9810 против Exynos 1280

Exynos 9810
VS
Exynos 1280
Exynos 9810
Exynos 1280

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и Exynos 1280 (Mali-G68). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • На 21% выше частота процессора (2900 против 2400 МГц)
Преимущества Samsung Exynos 1280
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 4 года и 3 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 75%)
  • Набирает немного больше (на 4%) баллов в AnTuTu 9 – 434K vs 418K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9810
vs
Exynos 1280

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9810
418436
Exynos 1280 +4%
434723
CPU 110029 122472
GPU 143277 121866
Memory 67847 75491
UX 93390 113308
Total score 418436 434723
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 9810
681
Exynos 1280 +9%
744
Multi-Core Score
Exynos 9810 +8%
2023
Exynos 1280
1879
Image compression 115.35 Mpixels/s -
Face detection 23.8 images/s -
Speech recognition 46.95 words/s -
Machine learning 48.25 images/s -
Camera shooting 17.45 images/s -
HTML 5 2.02 Mnodes/s -
SQLite 633.2 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Exynos 9810
2267
Exynos 1280 +1%
2287
Stability 94% 99%
Graphics test 13 FPS 13 FPS
Score 2267 2287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Exynos 1280

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. -
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72MP18 Mali-G68
Архитектура Bifrost Valhall 2
Частота GPU 572 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 18 4
Шейдерных блоков 288 48
FLOPS 658 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 108МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 360 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 19 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2018 года Март 2022 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели S5E9810 S5E8825
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9810 Сайт Samsung Exynos 1280

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
36 (51.4%)
34 (48.6%)
Всего проголосовало: 70

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 778G против Exynos 9810
2. Snapdragon 860 против Exynos 9810
3. Snapdragon 870 против Exynos 1280
4. Snapdragon 778G против Exynos 1280
5. Snapdragon 765G против Exynos 1280
6. Snapdragon 750G против Exynos 1280
7. Dimensity 920 против Exynos 1280
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Exynos 1280 с Exynos 9810, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры