Exynos 9810 против Exynos 1280
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9810 (с графикой Mali-G72MP18) и Exynos 1280 (Mali-G68). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
50
48
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
43
39
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
57
89
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
51
55
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9810
- На 21% выше частота процессора (2900 против 2400 МГц)
Преимущества Samsung Exynos 1280
- Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
- Более новый - выпущен на 4 года и 3 месяца позже
- Выше частота графического ускорителя (на 75%)
- Набирает немного больше (на 4%) баллов в AnTuTu 9 – 434K vs 418K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|110029
|122472
|GPU
|143277
|121866
|Memory
|67847
|75491
|UX
|93390
|113308
|Total score
|418436
|434723
GeekBench 5
Single-Core Score
681
Exynos 1280 +9%
744
Multi-Core Score
Exynos 9810 +8%
2023
1879
|Image compression
|115.35 Mpixels/s
|-
|Face detection
|23.8 images/s
|-
|Speech recognition
|46.95 words/s
|-
|Machine learning
|48.25 images/s
|-
|Camera shooting
|17.45 images/s
|-
|HTML 5
|2.02 Mnodes/s
|-
|SQLite
|633.2 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|94%
|99%
|Graphics test
|13 FPS
|13 FPS
|Score
|2267
|2287
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9810 и Exynos 1280
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2900 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|-
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|5.3 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72MP18
|Mali-G68
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall 2
|Частота GPU
|572 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|18
|4
|Шейдерных блоков
|288
|48
|FLOPS
|658 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 108МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Shannon 360 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 19
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2018 года
|Март 2022 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|S5E9810
|S5E8825
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9810
|Сайт Samsung Exynos 1280
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