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Intel Pentium Silver N6000 против Celeron N5100

Intel Pentium Silver N6000
VS
Intel Celeron N5100
Intel Pentium Silver N6000
Intel Celeron N5100

Что лучше: Intel Pentium Silver N6000 на 1.1 ГГц или Celeron N5100 на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N5100 and N6000
Причины выбрать Intel Pentium Silver N6000
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 721 и 622 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Pentium Silver N6000 и Celeron N5100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 11 января 2021 11 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Jasper Lake Jasper Lake
Номер модели N6000 N5100
Сокет BGA-1338 BGA-1338
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs Intel UHD Graphics 24 EUs

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Множитель 11x 11x
Кэш 2-го уровня 378КБ (на ядро) 378КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR4x-2933 DDR4-2666, LPDDR4x-2933
Макс. размер 16 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver N6000 Сайт Intel Celeron N5100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 8 8

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Комментарии

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